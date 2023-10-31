Евросоюз разрабатывает 12-й пакет ограничительных мер против РФ, нацеленный на €2,5 млрд импорта из РФ и столько же экспорта в сумме около $5,3 млрд . Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Как уточнили источники издания, ЕС ставит целью закрыть возможности обхода санкций через третьи страны и лишить Кремль доходов. Новые санкции коснутся российского экспорта сварочного оборудования, химикатов и высокотехнологичных товаров военного назначения. Также планируется ограничить импорт металлов, стройматериалов, транспортных средств и алмазов.

Как подчеркнул источник, ЕС стремится закрыть каналы поставок компонентов для вооружений в РФ через третьи государства. Будут ужесточены меры воздействия на компании, помогающие обходить санкции. Опрошенные эксперты отмечают, что Евросоюз также намерен усилить контроль за нефтяным эмбарго против РФ в связи с торговлей российской нефтью выше установленного потолка в $60 за баррель.

Пакет, по данным источников, расширит черные списки ЕС более чем на 100 российских физических лиц и около 40 организаций.