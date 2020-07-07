Еврокомиссия снизила экономический прогноз для стран ЕС

Пандемия коронавируса SARS-CoV-2 подорвет европейскую экономику сильнее, чем предполагалось ранее, заявила Европейская комиссия (ЕК). Во вторник, 7 июля, она вновь скорректировала в сторону понижения прогноз на 2020 год. Эксперты теперь полагают, что объем ВВП в странах Евросоюза сократится на 8,3 процента, а в странах еврозоны — на 8,7 процента.

Еще в начале мая ЕК предупреждала, что кризис из-за коронавируса вызовет беспрецедентно глубокую рецессию в странах Евросоюза. Брюссель, однако, тогда полагал, что обвал экономики составит 7,4 процента для всех 27-ми стран ЕС и 7,7 процента – для стран еврозоны. (DW)