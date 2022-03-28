Еврокомиссия в понедельник призвала правительства стран ЕС отменить национальные программы по продаже гражданства инвесторам, известные также как программы «золотых паспортов», а также приостановить продажу виз гражданам России и Беларуси, сообщает Голос Америки.

Этот шаг предпринят на фоне опасений, что среди обладателей «золотых» виз или паспортов ЕС могут оказаться лица, попавшие в санкционные списки Евросоюза в связи с российским вторжением в Украину.

«Некоторые граждане России или Беларуси, находящиеся под санкциями или оказывающие существенную поддержку войне в Украине, в рамках этих схем могли получить гражданство ЕС или привилегированный доступ в ЕС, в том числе для свободного передвижения по Шенгенской зоне», – заявили в Еврокомиссии.

С момента начала российской агрессии против Украины Евросоюз внес в черный список почти 700 высокопоставленных российских политиков, бизнесменов и военных.

Еврокомиссия призвала незамедлительно прекратить действие существующих сегодня национальных программ продажи паспортов. Сегодня подобные программы существуют на Мальте, на Кипре и в Болгарии. Все указанные страны обязались прекратить их действие.

Недавно за прекращение национальной программы продажи «золотых» паспортов и виз проголосовал парламент Болгарии.