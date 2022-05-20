Из всех стран Евросоюза экономика Словакии больше всего пострадала от последствий боевых действий на Украине. Об этом пишет Euractiv со ссылкой на макроэкономический прогноз Еврокомиссии.

«[Экономические] перспективы Словакии омрачены последствиями боевых действий, которые вызывают сильный шок предложения. Ожидается, что резкий рост цен на энергоносители и сырьевые товары повысит производственные затраты и снизит покупательную способность домохозяйств, что замедлит рост», — говорится в прогнозе.

Ожидается, что ВВП Словакии в 2022 году вырастет на 2,3% по сравнению с февральским прогнозом в 5%.