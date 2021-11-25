Еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес заявила, что правила пересечения границ ЕС будут изменены в ближайшее время из-за ситуации с распространением коронавируса.

«Зима будет очень тяжелой, — отметила она в опубликованном в четверг интервью испанской газете La Razon. — В декабре и январе будет большая нагрузка на больницы». По словам еврокомиссара, странам, где от ковида вакцинировано меньше 80% населения, придется принять серьезные меры для сдерживания инфекции.

«Через несколько дней будут изменены правила для пересечения границ ЕС», — заверила Кириакидес, не уточнив, о каких именно изменениях идет речь. Она вновь обратила внимание на важность вакцинации от ковида. «А дальше каждое государство суверенно, чтобы принять решительные меры», — подчеркнула еврокомиссар.