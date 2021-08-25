Фанатично настроенные евреи в сопровождении израильских полицейских продолжают вторгаться на территорию исламской святыни – мечети «Аль-Акса» в оккупированном Восточном Иерусалиме.

Как сообщили Анадолу в Управлении исламскими фондами Иерусалима, 166 фанатиков проникли на территорию святыни ислама через ворота «Баб аль-Магариб» (Марокканские ворота), расположенные в юго-западной части мечети «Аль-Акса».

Группа евреев-фанатиков под защитой израильской полиции прошлась по территории мечети, после чего покинула святыню.

Подобные действия фанатично настроенных евреев вызывают эскалацию напряженности в регионе.

Мечеть Аль-Акса — первая кибла мусульман (сторона света, куда обращаются лицом во время молитвы).

Еврейские поселенцы часто вторгаются на территорию Аль-Аксы, которая, по утверждению ряда еврейских историков, якобы возведена на развалинах храма царя Соломона.

Согласно соглашению от 26 октября 1994 года между Израилем и Иорданией, мечеть «Аль-Акса» находится в ведении Управления исламскими фондами Иерусалима.

Однако с 2003 года евреи игнорируют разрешение администрации и в рамках одностороннего решения Израиля вторгаются в святыню в сопровождении полиции.

Управление исламскими фондами Иерусалима называет подобные действия «набегами» и указывает на нарушение суверенитета мусульман.​​​​​​​