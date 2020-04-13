Евгений Подгорный: «Приятно видеть, как бриллиант мирового карате Рафаэль Агаев проводит онлайн зарядку»

В период карантина, когда люди вынуждены находиться дома на самоизоляции, занятие спортом попадает в категорию приоритета. С этой целью Министерство молодежи и спорта запустило новый проект на телеканале «İdman TV» — «Evdə qal, idmansız qalma!» («Оставайся дома, но не оставайся без спорта»), который в одночасье побил всевозможные рейтинги и полюбился телезрителям не только в Азербайджане, но и далеко за его пределами.

В проекте задействованы легенды азербайджанского спорта. Их имена золотыми буквами вписаны в историю мирового спорта, а в копилке их достижений – победы в Олимпийских играх, первенствах мира и Европы. В рамках получасовой передачи спортсмены выходят в прямой эфир из собственных квартир, общаются с ведущим, отвечают на вопросы телезрителей, и главное – делятся своими профессиональным опытом, подсказывая, как сохранить физическое здоровье в условиях социальной изоляции.

Передача выходит в прямом эфире, ежедневно в 11:00,кроме выходных. Те, кто не успел присоединиться к прямому эфиру, могут посмотреть повтор передачи в вечернем эфире (18:20).

«Идея проекта была реализована нами в кратчайшие сроки, потребовалось всего два дня», — рассказывает # пресс- секретарь Министерства молодежи и спорта Самая Мамедова.

По ее словам, главной особенностью проекта является участие в нем азербайджанских спортсменов, которых знают и любят во всем мире, и которые прославились не только спортивными достижениями, но и отличились своей общественной деятельностью.

Цель проекта – мотивировать людей, находящихся дома на самоизоляции к занятиям спортом, поскольку общеизвестно, что только здоровый образ жизни и регулярные физические нагрузки благотворно влияют на организм, делая человека счастливым и гармоничным.

Первым гостем проекта стал олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, чемпион мира, глава спортивного отдела Министерства молодежи и спорта Фарид Мансуров. В последующих выпусках к эфиру присоединились звезды азербайджанского спорта, покорившие наивысшие планки в своих спортивных дисциплинах: Рафаэль Агаев, Эльнур Мамедли, Гаджи Алиев, Рамал Асланов (Лорд), Мария Стадник, Тофиг Мусаев, Рустам Оруджев и др.

В ближайшее время участниками эфира станут двухкратный олимпийский чемпион по фехтованию, четырехкратный чемпион мира Ильгар Мамедов, который также познакомит телезрителей со своей дочкой Айлой, чемпионка Европы по художественной гимнастике Алия Гараева, двукратный паралимпийский чемпион, двукратный чемпион мира и семикратный чемпион Европы, чемпион I Европейских игр 2015 года Ильхам Закиев, и др.

Эфир с участием прославленного дзюдоиста Рустама Оруджева запомнился конкурсом, который спортсмен устроил для своих болельщиков, показав один из приемов, и пообещав приз тому, кто повторит этот трюк в лучшей интерпретации. В итоге, в «личку» на Intagram Рустам Оруджев получил около 200 видеороликов.

Традиция, заложенная дзюдоистом, будет продолжена, и в ближайшее время свои призы разыграют и другие участники проекта.

Проект Министерства спорта и молодежи Азербайджана высоко оценили спортивные деятели ряда стран. Российский депутат, прославленный чемпион Евгений Подгорный поделился своим впечатлением в соцсети:

«Приятно видеть, как бриллиант мирового карате Рафаэль Агаев во время карантина проводит онлайн зарядку, и отмечает, что основа любого спорта начинается с гимнастики».

Один из самых трепетных эфиров «Evdə qal, idmansız qalma!» состоялся с участием Валерия Беленького – выдающегося азербайджанского гимнаста во времена СССР, олимпийского чемпиона, четырехкратного чемпиона мира. В настоящее время спортсмен проживает в Германии. Растроганный вниманием и любовью своего народа, Беленький прослезился и сказал:

«В какой бы точке земного шара я не находился, я всегда с гордостью говорю всем, что родился в Баку».