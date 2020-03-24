Евгений Магда: «Я не считаю возможную отставку Зеленского риском»

Интервью «Зеркало» с украинским политологом Евгением Магдой

— Коронавирус COVID-19 продолжает бушевать, унося жизни граждан самых разных стран мира и обнажая существующие в них проблемы. В Украине уже громко говорят о серьезных преступлениях, совершенных бывшими и нынешними руководителями страны. Так, Специальная антикоррупционная прокуратура выдвинула обвинения против Кабмина Алексея Гончарука за то, что не был ограничен экспорт медицинских масок накануне эпидемии коронавируса. Сам Гончарук уже отверг эти обвинения. Кто в этой ситуации прав и получит ли Гончарук тюремный срок?

— Пандемия коронавируса является серьезным вызовом для десятков государств, и Украина не исключение. Вина правительства Гончарука, отправленного в отставку 4 марта, заключается в том, что оно не располагало стратегическим видением ситуации, и не предприняло мер по предотвращению вывоза из Украины защитных средств (их вывезли, к сожалению, сотни тонн). Но председатель СБУ не подконтролен премьеру, да и шеф МВД в нынешних условиях – тоже. Гончарук виновен прежде всего в том, что он сел не в свои сани, согласившись возглавить правительство, не имея управленческого опыта ни в государственной сфере, ни в бизнесе. Но я не исключаю, что его постараются сделать козлом отпущения, хотя абсолютно очевидно, что и за Гончаруком, и за его преемником Денисом Шмыгалем стоит президент Владимир Зеленский, несущий политическую ответственность за действия правительства.

— Глава Офиса президента Андрей Ермак 11 марта приобрел новый Мерседес S350 Long за 3,2 миллиона гривен, и 20 марта внес его в декларацию. Как видим, все это произошло в то время, когда в Украине и в мире шла борьба с коронавирусом, включающая в себя целый комплекс мер ограничительного характера. Как Вы прокомментируете данный шаг Ермака и неужели он не просчитал репутационные последствия подобной покупки?

— Я не знаю, как называется патологическое отсутствие инстинкта самосохранения. Сомневаюсь, что до 11 марта Ермак ходил пешком. Эта резонансная покупка свидетельствует, что шеф президентского офиса не вполне осознает ситуацию, в которой находится Украина. Это, мягко говоря, недальновидно. Я понимаю, что у Ермака были соответствующие средства для покупки, но по-человечески понять этот шаг не могу, поскольку этот Mercedes может «прилететь» к нему бумерангом.

— Как сообщает на своей странице экс-депутат ВР Борислав Береза, появился законопроект братьев Стефанчук об онлайн-работе Верховной Рады. Утверждается, что депутаты ВР хотят голосовать в режиме видеоконференции. Согласны ли Вы с тем, что это антиконституционный шаг и, если да, то понесут ли ответственность те, кто продвигает эту инициативу?

— Сегодня в парламенте Украины не менее трех депутатов больны коронавирусом. Я сомневаюсь, что они смогут собраться на внеочередное парламентское заседание. В любом случае Верховная Рада не может проголосовать за антиконституционную инициативу братьев-депутатов Стефанчуков в заочном режиме, для смены формата голосования необходимо провести голосование сначала в стенах Верховной Рады. Забавно наблюдать, как с первого вице-спикера парламента Руслана Стефанчука слетает образ «мощного юриста». Кстати, я сомневаюсь, что председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поддержит инициативу Стефанчуков, ведь она нивелирует его влияние на работу законодателей. Да, и стоит напомнить, что преступления, заключающиеся в покушении на основы государственного устройства, в Украине не имеют сроков давности.

— Согласны ли Вы с тем, что глава МВД Украины Арсен Аваков делает заявления, выходящие за рамки его полномочий, и не свидетельствуют ли они о его планах стать новым премьер-министром Украины?

— Есть любопытный нюанс: Аваков работает в правительстве более 6 лет, и его стаж в качестве министра больше совокупного опыта работы в Кабинете Министров остальных его членов, включая премьера. Поэтому министр внутренних дел чувствует себя всемогущим. Я отчетливо вижу его желание усилить свое влияние на происходящее в Украине (черед введение чрезвычайного положения), но сомневаюсь в его премьерстве. У Авакова высокий антирейтинг, и в условиях нестабильности ему нет смысла выходить из тени.

— Возможно ли, что новым украинским премьером станет Виктор Медведчук, являющийся кумом президента России Владимира Путина?

— Теоретически – да, практически такое решение встретит отпор ветеранов российско-украинской войны и неравнодушных граждан. Кандидатуру премьера должна внести коалиция фракций (в нынешнем случае – фракция «Слуга народа»), не думаю, что там найдется достаточно голосов для такого шага.

— Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении «Порядка возврата налога на добавленную стоимость (НДС), уплаченного за товары, приобретенные потребителями у лиц, осуществляющих деятельность в сфере розничной торговли или общественного питания (за исключением продукции нефтегазовой отрасли)». Принят ли аналогичный указ в Украине, необходимо ли его принятие?

— Азербайджан – президентская республика, Украина – парламентско-президентская, которая в последнее время прошла путь от аматорско-президентской республики с равнением на Зеленского до коронавирусной монархии. Но этот путь ведет к политическому кризису, и мне досадно, что этого не понимает руководство Украины. Уже прозвучали разумные предложения Петра Порошенко, Владимира Гройсмана, Юлии Тимошенко, но власть не хочет их слышать. Жаль.

— Вы, наверное, знакомы с постом уже упоминавшегося выше Борислава Березы, который сравнил шаги по борьбе с коронавирусом в Азербайджане и в Украине. Согласны ли Вы с его выводами?

— Знаете, ситуацию описал еще Лев Толстой своей фразой «Все счастливые семьи счастливы одинаково, все несчастные семьи несчастны по-своему». Пандемия коронавируса сделает сильные страны сильнее, а слабые продемонстрируют свои проблемы всему миру.

— Как по Вашему, все происходящее скажется на судьбе президента Зеленского, нет ли риска, что он подаст в отставку?

— Я не считаю ни возможную отставку Зеленского риском, ни его самого – достаточно самостоятельным политиком, чтобы пойти на этот шаг. Президент Украины, к сожалению, сам не понял, что его влияние и рейтинг падают стремительно, а готовности к консолидации общества для поиска выхода из кризиса он не демонстрирует. Вместо этого Зеленский подходит к годовщине работы на посту президента в состоянии «кашляющей утки».