Евген Магда: «Следующее обострение ситуации на украино-российских границах может быть в августе-сентябре 2021 года»

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе рабочего визита в Украину провёл переговоры с президентом, премьером и главой МИД страны, а также рядом других политиков. Одной из центральных тем обсуждений, как и было заявлено, стала «российская агрессия». Глава Госдепа заверил киевские власти в том, что Вашингтон заинтересован в партнёрстве с Киевом, а также сообщил, что Белый дом «изучает возможность» увеличения помощи Киеву в сфере безопасности.

Визит госсекретаря США в Украину прокомментировал # украинский политолог Евген Магда. По его мнению, причиной того, что глава внешнеполитического ведомства новой администрации США свой первый визит из всех постсоветских стран нанес именно в Украину, объясняется, очевидно, агрессивными маневрами России у украинских границ, которые заметно активизировали диалог между Вашингтоном и Киевом.

«Полагаю, Энтони Блинкен добавил личные впечатления от общения с руководителями Украины к общей информационной картине, которой располагают США. Важно, что госсекретарь США подчеркнул характер стратегического партнерства между нашими странами», — сказал он.

Говоря о том, какие уроки Украина и США извлекли для себя из последнего обострения отношений с Россией, эксперт отметил, что будет ошибкой считать уступкой готовность президента США Джозефа Байдена встретиться с президентом России Владимиром Путиным в третьей стране.

«Почему Байден должен прятаться? Думаю, он готов прямо сообщить Путину о видении Штатами правил игры на мировой арене. Что касается выводов из последнего кризиса, то весь мир увидел, что Россия ведет агрессивную политику, она своими действиями лишь подтвердила, что захват Крыма и агрессия на Донбассе – это органичные части политики Кремля», — сказал аналитик.

Магда также считает, что следующее обострение ситуации на границах Украины может быть в августе-сентябре этого года, во время учений «Запад-2021».

«В текущем году Украина получит военную помощь от США на 250 миллионов долларов, которые пойдут на закупку военного оборудования и вооружения, проведение совместных учений, обучение украинских военных. Однако, на прямое военное участие американских военных в случае конфликта с Россией Украина не рассчитывает, для этого нет правовых оснований», — подчеркнул он.

По его словам, Украина будет стремиться получить статус приоритетного партнера США за пределами НАТО, чтобы получить доступ к поставкам оружия и военных технологий, но это вопрос не одного дня.