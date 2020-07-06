«Это русско-армянская информационная диверсия против Азербайджана» — эксперт

Министерство обороны Азербайджана в понедельник прокомментировало сообщения российских СМИ о том, что якобы российская РЛС «Контейнер» обнаружила неизвестные самолёты, нанёсшие удар по Ирану из воздушного пространства Азербайджана.

«Данное сообщение, распространенное проармянскими силами, является необоснованным и ложным. Распространение подобной информации направлено на подрыв азербайджано-иранских отношений. Совершенно очевидно, что распространение информации с целью нанесения урона добрососедским отношениям между двумя странами — не что иное, как целенаправленная клевета.

Сообщаем, что с территории Азербайджана по сей день не было предпринято никаких шагов против соседней Исламской Республики Иран, и не будет предпринято в будущем», — заявили в оборонном ведомстве.

В комментарии для # политолог Зардушт Ализаде, указал на то, что многие мировые СМИ считают взрывы в Иране результатом израильской диверсии.

«Я не думаю, что это было совершено с территории Азербайджана. Вообще я считаю, что Азербайджан ни при каких условиях не представит свою территорию под диверсионную операцию Израиля или США . А без разрешения властей Азербайджана Израиль никогда не осмелится пойти на такой шаг», — считает эксперт.

По его словам, в самом Иране много израильских агентов.

«МОССАД одна из самых сильных разведок мира, в Иране же проживают евреи. А там где проживают евреи, они, как правило, работают на Израиль. Были случая, когда иранские физики-ядерщики были убиты израильскими диверсантами в самом Иране, поэтому приписывать сюда Азербайджан не следует – это бессмысленно», — подчеркнул он.

При этом Ализаде также добавил, что любой израильтянин может прилететь в Азербайджан и получить тут какую-то информацию, но использовать свою территорию для диверсии против Ирана власти Азербайджана не позволят.

Политолог обратил внимание на то, что между Азербайджаном и Арменией идет информационная война, являющаяся частью общей войны между странами.

«В этой информационной войне армяне используют мыслимую и немыслимую ложь против Азербайджана. К сожалению, со стороны Азербайджана эту войну ведут профессионально не подготовленные люди, которые позволяют армянам переигрывать Азербайджан. Мы позволяем армянам клеветать на нашу страну и устраивать информационные диверсии. Не исключено, что это русско-армянская информационная диверсия против Азербайджана», — отмечает эксперт.

Говоря же об ирано-азербайджанских отношениях, эксперт сказал, что от того, кто сидит на посту президента Ирана, во внешней политике мало что зависит. «Вне зависимости от того, кто был президентом в Иране, отношения Тегерана и Баку не менялись. Они стабильно развивались», — подытожил он.