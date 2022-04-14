Президент Польши Анджей Дуда о преступлениях российских оккупантов в Украине: Это не война, это терроризм.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в заявлении по результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским вместе с президентами Латвии, Эстонии и Литвы.

По словам Дуды, в Польшу уже прибыло более 2,5 млн украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за вторжения России.

Он подчеркнул, что прибыл с коллегами-президентами в Киев, чтобы стать рядом с украинским лидером и пожать ему руку.

«Чтобы сказать, что мы восхищаемся его героизмом, героизмом его команды, всех украинских военных, которые каждый день отдают жизнь за свою Родину», — подчеркнул президент Польши.

Дуда отметил, что во время визита в освобожденных населенных пунктов в Киевской области видел два лица этой войны. Первое — украинские военные, которые сражались с российскими оккупантами, соблюдая все правила и принципы войны.

«И мы видели второе лицо этой войны, которое сложно понять… Это бомбардированные жилые массивы, уничтоженные жилые дома. Не военные объекты, а обычные дома, где живут обычные люди… Я видел эти руины на телевидении, а теперь увидел их в реальной жизни. Сложно в это поверить. Поэтому я сказал господину президенту Зеленскому, что это не война, а терроризм… это жестокость и бандитизм…», — сказал он.

Польский президент отметил, что с этим вторым лицом войны не согласится никогда.

«Войны были с момента появления человечества, но в 21-м веке убийство женщин и детей, бомбардировки жилых домов, многоэтажек — это терроризм, это бандитизм. Это топтание принципов международного права… Для людей, которые так относятся к этим принципам, нет сегодня места среди международного сообщества», — считает Дуда.

Следовательно, по его мнению, РФ нужно исключить из международных сообществ.

«Россия не может восприниматься… Нельзя вести диалога с тем, кто топтал эти принципы. РФ должна признать…, что она напала…, а исполнители этих преступлений и люди, которые давали на них разрешение и приказы, должны отвечать за это… Их всех надо наказать в международных судах… Тот, кто совершает такие вещи, должен быть наказан, а на время, пока наказание не закончится, он должен быть устранен…», — отметил лидер Польши.

Как сообщал УНИАН, президенты Эстонии, Латвии, Литвы и Польши сегодня по железной дороге прибыли в Киев.