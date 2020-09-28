Эти категории граждан смогут выходить из дома в комендантский час без разрешения

С сегодняшнего дня с 21.00 до 06.00 в Баку, Гяндже, Сумгайыте, Евлахе, Мингячевире, Нафталане, а также в Абшеронском, Джабраильском, Физулинском, Агджабединском, Бейлаганском, Агдамском, Бардинском, Тертерском, Геранбойском, Гейгельском, Дашкесанском, Гедабекском, Товузском, Шамкирском, Газахском и Агстафинском районах вводится комендантский час.
МВД Азербайджана опубликовало детали, связанные с введением военного положения и комендантского часа. В частности, некоторым категориям граждан будет разрешено свободно передвигаться без спецразрешения, только при наличии служебного удостоверения. К этим категориям граждан относятся:
— сотрудники Администрации Президента Азербайджана
— сотрудники Управления делами Президента Азербайджана
— сотрудники Особой медицинской службы
— сотрудники аппарата Кабмина
— сотрудники Управления делами Кабмина
— сотрудники Минобороны Азербайджана
— сотрудники МВД Азербайджана
— сотрудники Генпрокуратуры Азербайджана
— сотрудники министерства юстиции Азербайджана
— сотрудники судов, адвокаты
— сотрудники МЧС Азербайджана
— сотрудники Минздрава Азербайджана