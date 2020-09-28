Эти категории граждан смогут выходить из дома в комендантский час без разрешения

С сегодняшнего дня с 21.00 до 06.00 в Баку, Гяндже, Сумгайыте, Евлахе, Мингячевире, Нафталане, а также в Абшеронском, Джабраильском, Физулинском, Агджабединском, Бейлаганском, Агдамском, Бардинском, Тертерском, Геранбойском, Гейгельском, Дашкесанском, Гедабекском, Товузском, Шамкирском, Газахском и Агстафинском районах вводится комендантский час.

МВД Азербайджана опубликовало детали, связанные с введением военного положения и комендантского часа. В частности, некоторым категориям граждан будет разрешено свободно передвигаться без спецразрешения, только при наличии служебного удостоверения. К этим категориям граждан относятся:

— сотрудники Администрации Президента Азербайджана

— сотрудники Управления делами Президента Азербайджана

— сотрудники Особой медицинской службы

— сотрудники аппарата Кабмина

— сотрудники Управления делами Кабмина

— сотрудники Минобороны Азербайджана

— сотрудники МВД Азербайджана

— сотрудники Генпрокуратуры Азербайджана

— сотрудники министерства юстиции Азербайджана

— сотрудники судов, адвокаты

— сотрудники МЧС Азербайджана

— сотрудники Минздрава Азербайджана