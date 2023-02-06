Эстония запретит водителям ввозить на территорию страны бензин в канистрах из России с 6 февраля. Об этом сообщается на сайте эстонского Налогово-таможенного департамента.

С понедельника, 6 февраля, в страны Евросоюза будут запрещены закупка и ввоз российских нефтепродуктов. Как уточнила представитель эстонского департамента Пирет Тинкус, слова которой цитируются в сообщении, топливо, используемое для механических средств, также попадает под санкции ЕС. По ее словам, резидентам Евросоюза будет разрешено покупать бензин в России лишь в том объеме, который позволит им завершить поездку и вернуться на территорию ЕС.

Как пояснила Тинкус, это значит, что пассажир вправе ввозить в Евросоюз топливо, которое находится в стандартном автомобильном баке и предназначено для использования в нем же.