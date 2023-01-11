Министерство иностранных дел Эстонии в среду сообщило, что уведомило посла России о необходимости до 1 февраля сократить число российских дипломатов до восьми.

«Сегодня Эстония уведомила посла Российской Федерации о решении, согласно которому Россия должна сократить число своих сотрудников до 1 февраля 2023 года. Целью решения является достижения паритета численности служащих посольств, это означает, что количество должностей в российских и эстонских представительствах в столицах стран будет одинаковым», — говорится в заявлении эстонского МИД.

Ведомство в этой связи отметило, что численность служащих российского посольства должна быть сокращена до 8 «дипломатических должностей» и до 15 «должностей административного, технического и обслуживающего персонала».

По утверждению главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу, в свете конфликта в Украине российское посольство «не занимается продвижением эстонско-российских отношений», потому для работы посольства в его нынешнем составе «нет оснований».

«С начала войны [в Украине] Эстония сократила двусторонние отношения с Российской Федерацией до абсолютного минимума. Весной мы закрыли консульства России в Нарве и Тарту и выслали троих сотрудников дипломатического отдела российского посольства. <…>. Теперь мы устанавливаем лимит на число российских дипломатов, работающих в Эстонии, для достижения паритета. Шаг, который мы совершили сегодня, соотносится с низким уровнем наших отношений в целом», — добавил министр.