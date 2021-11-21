На сухопутной границе Эстонии с Россией начались работы по возведению временных заграждений, заявил в субботу, 20 ноября, начальник оперативного штаба Восточной префектуры Урмас Эльм. В первую очередь заграждения установят в Нарве на северо-востоке страны и на берегах реки Пиуза на юго-востоке республики, потвердил заместитель гендиректора департамента полиции и погранохраны по охране границы Эгерт Беличев.

На границе планируется установить высокотехнологичное оборудование, в частности, электронную охранную систему. Кроме того, здесь будут использоваться беспилотники и любое пересечение будет фиксироваться сенсорами, предупреждают власти Эстонии. На протяжении примерно 90 км границы также предполагается строительство забора высотой 2,5 м.

В связи со строительными работами в приграничных с Россией районах страны до 26 ноября запрещены полеты самолетов и беспилотных летательных аппаратов.

В настоящее время между странами юридически оформленной границы нет. Пограничный договор между МИД двух стран был подписан в 2014 году, но до сих пор не ратифицирован. (DW)