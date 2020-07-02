ЕСПЧ осудил Францию

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал Францию виновной в создании «бесчеловечных и унизительных условий жизни» для просителей убежища. Три соискателя статуса беженца, подавшие иск в Страсбургский суд, были вынуждены жить на улице, их также лишили средств к существованию, говорится в постановлении ЕСПЧ, обнародованном в четверг, 2 июля.

В постановлении констатируется, что французские власти не выполнили своих обязательств в отношении трех истцов из Афганистана, России и Ирана в возрасте соответственно 27,33 и 46 лет, которые в результате стали жертвами обращения, унижающего человеческое достоинство.

Эти люди были вынуждены месяцами жить на улице, не получая финансовой поддержки, без доступа к санузлам и в «постоянном страхе перед нападением или ограблением». Кроме того, истцы получили временный вид на жительство лишь после длительной задержки, говорится в решении суда. (DW)