Содержание корреспондента немецкой газеты Die Welt Дениза Юджела (Deniz Yücel) в течение года под стражей в Турции было противозаконным. Анкара должна выплатить журналисту компенсацию в размере 12 300 евро, а также оплатить расходы на ведение судебного процесса, составившие еще 1000 евро. Соответствующее решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) было обнародовано во вторник, 25 января. Пока оно не вступило в законную силу, так что стороны имеют право обжаловать его в течение трех месяцев.

ЕСПЧ пришел к выводу, что Анкара нарушила в отношении Юджела права человека на свободу и безопасность, а также на свободное изъявление мнения. Сам журналист, комментируя решение суда в соцсети Twitter, назвал его в целом «хорошим», однако в отдельных местах — разочаровывающим.

С февраля 2017 года по февраль 2018 года Дениз Юджел находился в следственном изоляторе тюрьмы Силиври под Стамбулом, причем девять месяцев он провел в одиночной камере. За это время ему так и не предъявили обвинения. После того как прокуратура все же вынесла обвинительное заключение, журналист был выпущен из тюрьмы и покинул Турцию. (DW)