Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) начал коммуникацию по пяти жалобам из Азербайджана. 4 из них связаны с заблокированным на территории Азербайджана сайтами. Об этом Turan сообщил эксперт в области права Халид Агалиев.

По его словам, заявителями по указанным делам являются: «Радио Азадлыг» (azadliq.org), сайты anaxeber.az, 24saat.org и xural.com.

Доступ на эти ресурсы был ограничен в Азербайджане решениями судов по представлению Минсвязи. Эти решения обоснованы соображениями национальной безопасности, территориальной целостности, общественного порядка и предотвращения беспорядков.

Как отметил Агалиев, заявители просят ЕСПЧ признать нарушения их прав по ст. 10 (свобода выражения), 18 (Пределы использования ограничений в отношении прав) и др. статей Европейской конвенции прав и свобод человека.

ЕСПЧ направил правительству Азербайджана соответствующие запросы. Страсбургский суд также запросил разъяснений о наличии или отсутствии политических мотивов в блокировке сайтов.

Напомним, что указанные сайты были заблокированы весной 2017 года.