Британский эсминец HMS Defender вошел в грузинский порт Батуми (Аджарская Автономная республика). Об этом говорится в сообщении посольства Соединенного Королевства в Грузии, распространенном в пятницу.

«Мы рады принимать в Батуми один из самых сильных эсминцев ВМФ Великобритании HMS Defender. Соединенное Королевство продолжает сотрудничать с партнерами и союзниками в черноморском регионе для обеспечения безопасности», — говорится в сообщении посольства, опубликованном в Facebook. В диппредставительстве не уточнили, как долго судно пробудет в Грузии. (ТАСС)