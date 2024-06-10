В повестке Пашиняна подобного вопроса нет. Об этом заявила в беседе с NEWS.am пресс-секретарь главы правительства Армении Назели Багдасарян, касаясь записи азербайджанского журналиста, политолога, специалиста по международным отношениям Ахмеда Шаироглу в Х о ноябрьском визите премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Баку — для участия в саммите ООН COP29.

«Эксперт высказал свое субъективное восприятие, не имеющее ничего общего с рабочей повесткой Пашиняна. Подобный визит в рабочей повестке премьер-министра не запланирован», — заявила Багдасарян.

Эта тема в последнее время затрагивается многими политологами в Азербайджане. И воспринимается уже чуть ли не как дело решенное, что Пашинян обязательно приедет на климатический саммит, и скорее всего, именно на нем и будет подписан мирный договор об окончании войны между Арменией и Азербайджаном. О чем же свидетельствует заявление пресс-секретаря Багдасарян? Что не стоит рассчитывать на то, что мирное соглашение может быть заключено до конца этого года? Ведь саммит состоится в ноябре.

На эти вопросы # ответили известные эксперты.

Глава Института политического менеджмента Азер Гасымлы:

— Я, честно говоря, скептически смотрю на то, что в этом году вообще удастся подписать мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией. И насколько мне видится, в сегодняшней повестке дня нет того вопроса, что Пашинян может приехать в Азербайджан с рабочим или с каким-то иным визитом, посетить СОР29. И вообще по поводу этого климатического саммита, всё идет к тому, что основные лидеры ведущих государств, скорее всего, не будут участвовать в нем. С чем это связано? В первую очередь с тем, что пока нет никаких осязаемых результатов по соглашению между Азербайджаном и Арменией, и, скорее всего, не удастся в этом году подписать его, тем более что на днях было заявление Ильхама Алиева о том, что пока Армения не проведет референдум и не изменит свою конституцию, мирный договор подписан не будет. Я даже уверен в том, что если Армения пойдет на такой референдум, то затем найдутся другие доводы. Например, в 2020 году было подписано совместное Трехстороннее заявление, в котором по поводу Зангезурской дороги сказано, что контроль над ней будет осуществлять российская ФСБ. А понятно, что Армения на это не пойдет.

То есть, реальных подвижек нет. Да, 4 села были возвращены Азербайджану, но это не означает, что соглашение будет подписано в этом году. Мой скепсис объясняется тем, что есть Россия, которая имеет влияние на руководство Азербайджана. Более того, можно говорить уже не о влиянии, а о союзнических отношениях между Москвой и Баку, о построении общей внешней политики и об общем отношении к разным вопросам региональной и мировой повестки. Официальным Баку и Кремлем используются общие тезисы. Плюс по внутренней политике в Азербайджане есть проблемы с правами человека, с антидемократическим законодательством в сфере медиа и т.д. В этом смысле я считаю, что сегодня на повестке под сомнением участие в СОР29 и мировых лидеров, и самого Пашиняна.

Заместитель директора Центра исследований Южного Кавказа Фуад Чирагов:

— Я думаю, что многие путают разные вещи. Подписание мира — это одно, нормализация — это другое, а возможный визит Пашиняна в Баку — это третье. Пашинян может посетить Баку даже с каким-то рамочным документом и без подписания мирного договора. Или мы можем подписать существенный документ, а Пашинян может не посетить Баку. Сейчас всё очень динамично и может произойти всё, что угодно.

Для нас визит Пашиняна в Баку — это не цель. Наша цель — устойчивый и прочный мир, и устранение всех возможных источников проблем. А одним из таких источников сейчас является легитимация мифической Армении в ее Конституции.