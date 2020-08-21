Если другие могли, значит…

«Все счастливые семьи похожи друг на друга, а каждая несчастливая семья несчастлива по-своему» — пожалуй, стоит всерьез задуматься над этими словами великого Льва Толстого.

Но, наверное, наш внимательный и чуткий читатель сразу же спросит: «А почему мы, собственно говоря, вспомнили известные слова Толстого? К чему такое внимание к литературному наследию Толстого, ставшего уже афоризмами? Ведь, Лев Толстой не только это говорил и писал!» …

Пожалуй, мы вспомнили его известные слова из его не менее известного романа вовсе неслучайно, т.к. граф Лев Толстой слова просто так на ветер не бросал, — каждое его предложение, каждый его литературно-философский абзац могут быть использованы, как ключ к тому или иному общественному феномену.

Признаться, все эти дни мы занимаемся только тем, что мысленно сравниваем украинцев и белорусов.

Мы в свое время, недолго, временами лишь проездом, но все же несколько раз бывали в Минске, даже не раз встречались с белорусскими общественными и политическими активистами на семинарах по демократии и правам человека в Польше. Между прочим, сразу же заметим, что польские активисты широко сотрудничали со своими белорусскими коллегами.

Но, честно говоря, за все эти годы реального результата не было.

Да, если память мне не изменяет, за это время в Украине произошли ровно два Майдана – две «цветные революции», Беларусью же продолжал и по сей день продолжает управлять бывший директор совхоза, политический долгожитель, уважаемый Батька или господин Александр Лукашенко.

Но вечных диктатур или авторитарных режимов не бывает. И не правы те политологи и социологи, которые, вслед за Марксом, революции связывают исключительно с социальными проблемами – нет, конечно, это не верно, опыт прошлого и нынешнего века показывает, что бунтуют, или совершают революции люди, которые испытывают душевный голод, люди, которые желают побольше прав и свобод…

Именно поэтому в эти дни в Беларуси неспокойно. Мы не торопимся с окончательными выводами, еще надо подождать, чем же закончатся все эти процессы – это может стать предвестником социальной бури, или же очередным небольшим политическим и общественным волнением.

На днях уже сообщили, что страны Европейского Союза отказываются признать Лукашенко законным президентом, даже размышляют о применении санкций против Минска. Оппозиция также не дремлет, выступает с заявлениями, проводит встречи. Из российских источников стало известно, что Светлана Тихановская провела встречу даже с автором сценариев «арабской весны».

Более серьезным фактом является то, что различные сегменты общества, даже религиозные деятели продолжают поддерживать протестующее общества и оппозицию.

Конечно, Лукашенко, как всегда, грозит применением силы, но опыт не только последних десятилетий и даже столетий показывает, что воевать против собственного народа это самый неверный, самый глупый вывод во время предреволюционных ситуаций, т.к. еще никому не удавалось победить собственный народ!

Но надо заметить, что затягивание протестного процесса, как правило, ведет к его погашению – да, люди со временем устают, пессимисты в своих предсказаниях берут вверх, утверждая о том, что, якобы, сменить нынешний режим не такая уж простая задача.

Но, мы уже в начале вспомнили Украину и украинские процессы. Сюда следует добавить слова героя одного из известных американских фильмов: «Если другие могли, значит и мы можем!».

Сейчас главным, обнадеживающим моментом является то, что пока, с одной стороны люди, а с другой оппозиция, отступать не собираются. Конечно, в глаза бросается и отсутствие системной оппозиции. Думается, что Светлана Тихановская поторопилась с переездом в соседнюю Литву.

Да, сейчас такое время, когда требуется объединить всех недовольных. А для этого надо хотя бы временно забыть собственные политические амбиции, заявив и пообещав, что после смены существующей власти будут проводиться очередные демократические выборы, которые определят новую легитимную власть всех вертикалей – исполнительную, законодательную и даже местную власти.