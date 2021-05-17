«Если бы SOCAR не сделал это, в Украине начался бы дефицит топлива»

14 мая вступило в силу постановление Кабинета министров Украины об ограничении на период карантина предельной нормы торговой надбавки на бензин и дизель, реализуемые через АЗС. В связи с этим SOCAR Energy Ukraine приостановила продажи премиум-топлива в Украине.

Комментируя это решение SOCAR Energy Ukraine, украинский эксперт Александр Охрименко отметил, что ограничение торговой наценки на продажу бензина и дизтоплива со стороны Кабмина является ошибочным решением.

«Это ошибочное решение, так как любое ручное регулирование цен всегда больше создает проблемы. Как результат SOCAR Energy Ukraine просто был вынужден прекратить продажу премиум-топлива, так как торговая наценка сделала для него этот вид бизнеса убыточным. Беда в том, что правительство Украины всегда хочет быть «добреньким» и при том не думают о последствиях. Хотя в истории Украины уже были моменты ручного регулирования цен на топливо, это всегда заканчивалось плохо», — отметил он.

Касаясь того, что SOCAR стала оператором поставок топлива «Роснефти» в Украину, А.Охрименко отметил, что Киев жестко разрывает прямые связи с Россией.

«Поэтому напрямую покупать нефтепродукты у «Роснефть» украинские компании не могут. В данном случае SOCAR спасает ситуацию, так как выступает посредником между «Роснефть» и украинскими нефтетрейдерами. Если бы SOCAR не сделал это, в Украине вообще бы начался дефицит топлива», — подчеркнул эксперт.