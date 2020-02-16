Еще 70 пассажиров Diamond Princess заразились коронавирусом

Еще 70 пассажиров японского круизного лайнера Diamond Princess заразились новым типом коронавируса COVID-19, заявил министр здравоохранения Японии Кацунобу Като в воскресенье, 16 февраля. Таким образом, общее число заболевших на судне составило 355 человек.

Всего на борту находятся около 2500 туристов и около 1000 членов экипажа, в том числе граждане России, Украины и Германии. Карантин на лайнере ввели после того, как у одного из пассажиров, сошедших на предыдущей остановке в Гонконге, выявили коронавирус. Корабль находится в японском порту Иокогама. Ожидается, что карантин на лайнере продлится до 19 февраля.

Минздрав Японии ранее разрешил сойти на берег 11 пассажирам: тем, кто старше 80 лет и кто больше не может оставаться на судне, так как там нет необходимых медицинских условий. США собираются эвакуировать своих граждан с лайнера, то же намерен сделать и Гонконг. (DW)