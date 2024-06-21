В Азербайджане определяются обязанности водителей малых электромобилей.
Вопрос об этом нашел отражение в поправке к закону «О дорожном движении», которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент).
Согласно законопроекту, в обязанности водителя малого электромобиля входят:
— не перевозить пассажиров;
— парковаться в местах, предназначенных для этого типа транспортных средств;
— не превышать установленный предел скорости движения (на велосипедных дорожках не более 20 километров в час, в жилых зонах, парках и дворовых территориях — не более 10 километров в час).
После обсуждения документ был вынесен на голосование и принят в первом чтении.