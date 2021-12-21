В Азербайджане выявлено еще 662 случая заражения коронавирусом, 1 452 человека вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

14 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 611 557 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 588 790 человек вылечились, 8 222 скончались, число активных больных — 14545.

За прошедшие сутки проведено 10 157 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 5 767 538 тестов.