В связи с ситуацией в Украине в Азербайджан из румынского города Яссы были эвакуированы еще 184 наших соотечественника, 16 из них — дети.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, при эвакуации, осуществляемой самолетами ЗАО «Азербайджанские авиалинии», предпочтение отдавалось в основном женщинам, детям, пожилым людям и лицам, имеющим проблемы со здоровьем.

Эвакуированные сограждане выразили благодарность главе государства за оказанное внимание и заботу.

По данным Государственной миграционной службы АР, на сегодняшний день из Украины на родину были эвакуированы около 10 000 граждан.

Эвакуация соотечественников посредством чартерных рейсов, а также автобусов из приграничных с Украиной стран будет продолжена.