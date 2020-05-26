Еще 131 гражданин Азербайджана вывезен из России

«Сегодня еще 131 гражданин Азербайджана вернулся из России на родину».

Об этом заявил вице-президент Союза азербайджанцев России Эльнур Гусейнов.

По его словам, граждане уже перешли российско-азербайджанскую границу.

«Прежде всего, разрешено пересекать границу женщинам, детям и пожилым людям. 26 мая 104 человека должны были пересечь границу. Однако удалось увеличить их количество. Конечно, многие хотят пересечь границу, к трудностям нужно относиться с пониманием», — сказал Эльнур Гусейнов.

Как ранее заявил в интервью Report уполномоченный представитель главы Дербентского городского округа по работе с азербайджанцами Гани Панаев на российско-азербайджанской границе и в Дербенте находятся более 600 человек, желающих вернуться в Азербайджан.

19 мая часть из них смогли перейти границу и вернуться из России на родину.

Въезд в Азербайджан, как воздушным, так и наземным транспортом, был прекращен 5 апреля. Россия также ограничила пересечение своих границ еще с 30 марта.(report)