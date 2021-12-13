Евросоюз совместно с правительством Польши и польским банком развития запускает совместную программу по оказанию помощи в вакцинации против коронавируса странам «Восточного партнерства». Соответствующее заявление еврокомиссара по вопросам соседства и расширения Оливера Вархели опубликовала в понедельник, 13 декабря, пресс-служба ЕС.

Как отмечается в заявлении, на эти цели из бюджета ЕС будет выделено 35 млн евро, которые пойдут на приобретение и доставку вакцин. Их распределение организует МИД Польши.

По словам Оливера Вархели, средний уровень вакцинации в странах «Восточного партнерства» составляет всего 28 процентов. Около трети вакцин использованных в этих странах, указывает агентство dpa, были предоставлены ЕС.

«Восточное партнерство» — проект Евросоюза, заявленной целью которого является развитие интеграционных связей ЕС с шестью бывшими республиками СССР: Азербайджаном, Армений, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной. В июне 2021 года Беларусь, в ответ на введенные ЕС санкции в отношении Минска, приостановила членство в «Восточном партнерстве». (DW)