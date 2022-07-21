Страны Евросоюза в четверг ввели седьмой пакет санкций в отношении России из-за специальной военной операции в Украине. Документ опубликован в Официальном журнале ЕС.

В новый пакет ограничительных мер против РФ, как сообщала ранее пресс-служба Евросоюза, включили запрет «на прямой и косвенный импорт, покупку или передачу золота, которое является наиболее значительной статьей российского экспорта после энергоресурсов». Запрет распространяется на золото, которое происходит из РФ и экспортировано из России.

Кроме того, в санкционные списки попали 57 физических и юридических лиц, в том числе мэр Москвы Сергей Собянин, первый вице-премьер Андрей Белоусов, глава «Ростеха» Сергей Чемезов и другие. (Газета.Ру)