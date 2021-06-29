ЕС будет продолжать укреплять связи с народом Беларуси и поддерживать демократические устремления белорусского народа после выхода этой страны из европейской программы «Восточного партнерства» в ответ на санкции Брюсселя. Об этом написал в понедельник в Twitter верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Несмотря на решение режима [президента Беларуси Александра] Лукашенко выйти из программы «Восточного партнерства», мы готовы продолжать работать с белорусским народом для укрепления наших связей, развивать региональное сотрудничество, отвечать на общие вызовы и поддерживать демократические устремления», — написал он.

МИД Белоруссии ранее заявил, что Минск в связи с «беспрецедентными санкциями ЕС» приостанавливает свое участие в программе «Восточное партнерство» ЕС, а также начинает реализацию процедуры приостановки действия соглашения о реадмиссии с сообществом, которое предусматривает в том числе обязательство принимать обратно нелегальных мигрантов. (ТАСС)