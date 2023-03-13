Совет ЕС на 6 месяцев, до 15 сентября 2023 года продлил действующие с 2014 года индивидуальные антироссийские санкции в отношении почти 1 500 физлиц и 205 организаций «за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины».

Как передает # со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в заявлении Совета Евросоюза.

При этом санкции продлены без изменений в составе санкционных списков. Их действие истекало 15 марта.

Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в «подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины», были впервые введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на полгода.

Санкции в отношении физлиц в ЕС предусматривают заморозку активов, в том числе банковских счетов, а также запрет на поездки в Евросоюз.