ЕС продлил санкции против режима Асада

Совет Евросоюза на год продлил санкции против режима Башара Асада, срок действия которых истекал 1 июня.

Об этом говорится в с сообщении Совета.

Согласно документу, ограничительные меры решено пролонгировать из-за продолжающихся преследований гражданских лиц со стороны дамасского режима и его пособников.

В санкционный список включены 273 человека из окружения Асада, причастных к насилию по отношению к мирному населению. Эмбарго подразумевает запрет на поездки и замораживание их активов.

Санкции Европейского союза охватывают 70 организаций из Сирии, в том числе Центральный банк страны.

Кроме того, введенное Брюсселем эмбарго предполагает ограничение инвестиций, а также блокирование экспорта в Сирию оборудования и технологий, которые могут быть использованы для давления на гражданских лиц. (Анадолу)