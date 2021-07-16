Евросоюз в очередной раз призвал Россию способствовать расследованию и установлению виновных в гибели рейса MH17 над территорией Украины 17 июля 2014 года. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, распространенном в связи с седьмой годовщиной этой катастрофы.

«17 июля исполнится семь лет с момента уничтожения рейса МН17, в результате которого погибли 298 человек 17 национальностей. ЕС выражает полную поддержку всем усилиям по установлению истины и свершению правосудия», — говорится в заявлении.

«Напоминая о своих предыдущих заявлениях, Евросоюз ожидает, что Россия выполнит свои обязательства и в полном объеме будет участвовать в усилиях по установлению виновных, путем трехсторонних переговоров с участием Австралии, Нидерландов и Российской Федерации», — отмечается в документе.

Пассажирский Boeing-777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над Донецкой областью Украины. (ТАСС)