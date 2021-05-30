Евросоюз направил США проект совместного заявления для саммита, запланированного на 15 июня, в котором предлагается декларировать решительный ответ на «модель негативного поведения» и «враждебные действия» России, передает агентство Блумберг со ссылкой на документ.

Саммит ЕС-США пройдет 15 июня в Брюсселе за день до личной встречи президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.

«Мы едины в нашем принципиальном подходе к России, и мы решительно ответим на ее повторяющуюся модель негативного поведения и враждебных действий», — цитирует агентство выдержку из документа.

По версии Bloomberg, Евросоюз и США на саммите выступят против «репрессий России в отношении гражданского общества, оппозиции и независимых СМИ» и заявят о более тесном экономическом сотрудничестве.