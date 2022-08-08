Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против Турции в связи с ее сотрудничеством с Россией. Об этом сообщает британское издание Financial Times.

В сообщении говорится, что две страны сотрудничают в области энергетики, финансов и торговли. Однако в настоящее время официальные переговоры о введении санкций против Турции в Евросоюзе пока еще не проводились. По информации источников издания, они уже решили, как «наказать» за это Анкару – надавить на западные компании и банки, чтобы они ушли и с турецкого рынка.

Официальная Анкара с начала полномасштабной войны в Украине придерживается «сбалансированного нейтралитета». Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган продвигает идею переговоров Украины и России, а также предоставил Стамбул в качестве переговорной площадки для завершения войны.

Издание отмечает, что «сбалансированный нейтралитет» может превратиться для России в «окно возможностей» по обходу санкций.

Отметим, что The Washington Post со ссылкой на перехват украинской разведки сообщила, что накануне переговоров президентов РФ и Турции, страна-агрессор попросила разрешить покупать доли в турецких нефтеперерабатывающих заводах, нефтяных терминалах и резервуарах.

В настоящее время никаких признаков того, что Турция поддержит эти договоренности, отмечает издание. Также СМИ обращает внимание, что таким образом Анкара поставит собственные банки и компании страны под угрозу вторичных санкций и перекроет им доступ к западным рынкам. (Корреспондент.нет)