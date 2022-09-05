Он отметил, что «Стратегический компас» по-прежнему действует, его положения должны быть реализованы. По словам Борреля, уже идут обсуждения того, как адаптировать его к новой ситуации.

Как обратил внимание глава европейской дипломатии, эта новая ситуация определит будущие отношения ЕС с Россией и новые геополитические ориентации в мире.

«Мир сегодня гораздо более опасный, нежели еще в конце прошлого года», — сказал Боррель.

«Стратегический компас», как он напомнил, разрабатывался, обсуждался и согласовывался до начала масштабной конфронтации на Украине. В нем рассмотрены различные варианты развития событий, угрозы, «но события масштаба нынешних там предусмотрены не были», признал Боррель.