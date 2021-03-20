ЕС обратился к России из-за ситуации с «Новой газетой»

Евросоюз обратился к России из-за ситуации с «Новой газетой» и призвал российские власти обеспечить журналистам возможность работать в безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

В середине марта «Новая газета» опубликовала  вторую часть расследования о казнях в Чечне. В ней бывший сотрудник полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова старший сержант полиции Сулейман Гезмахмаев рассказал об обстоятельствах якобы убийства как минимум 13 человек из «списка 27».

После этого бойцы полка полиции спецназначения обратились к Путину. Они попросили его обратить внимание на «гнусные нападки фейкового издания, каковой является «Новая газета»». В Кремле на это  ответила, что обращение не по адресу и рекомендовали обратиться в суд (lenta. ru)

| 2021-03-20T20:57:21+04:00 20 марта 2021, 20:57|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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