ЕС обратился к России из-за ситуации с «Новой газетой»

Евросоюз обратился к России из-за ситуации с «Новой газетой» и призвал российские власти обеспечить журналистам возможность работать в безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

В середине марта «Новая газета» опубликовала вторую часть расследования о казнях в Чечне. В ней бывший сотрудник полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова старший сержант полиции Сулейман Гезмахмаев рассказал об обстоятельствах якобы убийства как минимум 13 человек из «списка 27».

После этого бойцы полка полиции спецназначения обратились к Путину. Они попросили его обратить внимание на «гнусные нападки фейкового издания, каковой является «Новая газета»». В Кремле на это ответила, что обращение не по адресу и рекомендовали обратиться в суд (lenta. ru)