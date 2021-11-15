Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не впустит на свою территорию ни одного мигранта, но добавил, что им необходимо предоставить гуманитарную помощь. Об этом он сообщил на пресс-конференции после заседания Совета ЕС, передает ТАСС.

«Они не должны умирать в лесу. Белорусская сторона должна разрешить доступ для предоставления им гуманитарной помощи и репатриировать их», — сказал он.

Ранее глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил в ходе телефонного разговора с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, что Минск не несет ответственность за миграционный кризис на границе с Польшей.