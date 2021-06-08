Внешнеполитическая служба ЕС заявила, что в Беларуси в заключении находятся более 470 человек, задержанных по политическим причинам. Об этом ведомство, которое возглавляет верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщило в своем Twitter.

«Мы знаем, что более 470 человек находятся в тюрьмах в Беларуси только за то, что они требовали свободных и справедливых выборов. ЕС выражает солидарность с политзаключенными и гражданами Беларуси. Не может быть безнаказанности за нарушения прав человека. Все нарушители будут привлечены к ответственности», — говорится в сообщении.

К твиту прикреплено двухминутное видео, в котором рассказывается об экстренной посадке в Минске самолета Ryanair и аресте основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, а также о санкциях, которые последовали за инцидентом. В ролике подчеркивается, что Евросоюз разрабатывает дополнительные ограничения против белорусских властей. (gazeta.ru)