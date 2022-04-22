Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что ЕС может ввести эмбарго на импорт нефти из РФ в ближайшие недели, точной даты пока нет, передает РИА Новости.

«Сейчас на столе — запрет на поставки нефти из России… Этот вопрос может решиться в ближайшие недели, но точной даты пока нет», — сказал Ле Мэр в эфире телеканала BFMTV.

«Мы обсуждаем вопрос запрета на поставки нефти из России, ведь нефть — это первый источник валюты для России. Она приносит России 700 миллионов долларов в день. В день! Поэтому запрет на ее поставки нанесет удар по российской экономике и власти РФ. Необходимо добиться согласия всех членов ЕС по этому вопросу. Пока этого нет. Пока еще есть сопротивление и беспокойство (со стороны некоторых членов ЕС)», — уточнил Ле Мэр.

Ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон сообщил, что ЕС и США усилят санкции против России в ближайшие дни, в том числе они затронут энергоресурсы.