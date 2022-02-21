21 февраля 2022 года состоялась встреча между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и специальным представителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром.

Как сообщили в пресс-службе МИД, на встрече министр Джейхун Байрамов проинформировал о текущей ситуации в регионе, в том числе о работе, проделанной Азербайджаном в связи с выполнением трехсторонних заявлений.

Специальный представитель Тойво Клаар сказал о готовности ЕС поддерживать процесс достижения мира, безопасности и прогресса в регионе. Он отметил, что в рамках визита запланирована встреча с представителями ANAMA, рассматривается возможность увеличения помощи в процессе разминирования.

Стороны также провели обмен мнениями по завершению переговоров по новому всестороннему соглашению между ЕС и Азербайджаном и выразили взаимный интерес.