Глава дипломат Европейского союза Кая Каллас заявила, что ЕС может приостановить безвизовый режим с Грузией из-за жестких мер в отношении участников протестов со стороны властей страны.

«Среди имеющихся опций — санкции и приостановление безвизового режима», — сказала она журналистам в Брюсселе 15 июля, передает nv.ua.

Каллас отметила, что ЕС направит в Грузию письмо, в котором будут изложены условия, которые в Тбилиси должны выполнить.

«Если эти условия не будут выполнены в течение установленного срока, тогда нам придется приостановить подготовку виз», — отметила глава европейской дипломатии.

По ее словам, Брюссель предложил на утверждение список санкций, в который вошли по меньшей мере два грузинских судьи. Это связано с «непропорциональными» судебными приговорами в отношении грузинской молодежи, которая участвовала в протестах.