ЕС: Когда чужой урок не впрок

Новейший период истории Азербайджана мог бы послужить уроком для европейского сообщества, но там, похоже, не осознают всего потенциала грозящей ему в будущем опасности. Речь о каталонской теме, которая вновь актуализировалась сразу после Нового Года.

На минувшей неделе Суд Брюсселя прекратил рассмотрение дела об экстрадиции в Испанию бывшего главы каталонской автономии Карлеса Пучдемона – его признали «неприкосновенной фигурой на основании избрания депутатом Европарламента от Каталонии».

Однако официальный Мадрид справедливо оспаривает факт наличия у сепаратиста Пучдемона депутатской неприкосновенности, поскольку после избрания в Европарламент от Каталонии он не был формально утвержден в этом качестве испанскими властями, как того требуют процедуры Европарламента, и не получил депутатского мандата.

Далее, ЦИК Испании решил лишить нынешнего главу правительства Каталонии Кима Торру (тоже последовательный сепаратист) права занимать государственные должности. Об этом сообщила в пятницу газета El Pais. Решение ЦИК последовало после того, как 19 декабря Высший суд Каталонии постановил лишить лидера автономии права занимать госдолжности в течение 18 месяцев.

Дело, по которому проходит Торра, связано с неповиновением решению ЦИК Испании в преддверии весенних выборов в стране – он тогда отказался отдать распоряжение о снятии сепаратистских флагов и другой символики с правительственных зданий Каталонии.

Но Торра не унимается и готов использовать весь потенциал демократического правосудия Испании ради того, чтобы лишний раз попытаться представить сепаратистские идеи в розовом свете. И, очевидно, тут его вдохновляет решение Суда ЕС в отношении беглого предшественника — Пучдемона.

Глава Женералитата уже подал заявление в Избирком провинции Барселона, в котором сообщил о намерении обжаловать решение ЦИК в Верховном суде Испании. Если последний проявит твердость, тогда Жоаким Торра будет снят с должности главы правительства автономного сообщества — и это можно будет считать победой сторонников территориальной целостности.

Конечно, то, что происходит между Мадридом и Брюсселем с их отношением к одним и тем же сепаратистам Каталонии, имеет определенные аналогии и с тем, что происходит между Азербайджаном и ЕС в их отношении к сепаратистам Карабаха. И в первом, и во втором случае наблюдается явное недопонимание последствий происходящего со стороны руководителей объединенной Европы. Сейчас они, неизвестно из каких побуждений, фактически пытаются дать карт-бланш сепаратисту Пучдемону, на том лишь основании, что за него проголосовало достаточное количество жителей Каталонии. А то, что он находится под уголовным преследованием родной страны из-за попыток ее расчленения, ими как будто не замечается совершенно. Примерно таково же их отношение к незаконным руководителям оккупированных территорий Азербайджана. Когда Бако Саакян (а до него Аркадий Гукасян) выезжают в столицы стран ЕС и там в открытую проводят телемарафоны по сбору средств фактически в поддержку дальнейшего существования незаконного режима «НКР», у чиновников Еврокомиссии тоже не возникает никаких вопросов. А должны бы. Например, почему эти граждане ездят к ним по паспортам граждан Армении, тогда как на самом деле являются гражданами Азербайджана, участвующими в незаконной сепаратистской деятельности и потворствующими оккупации земель АР со стороны соседнего государства? Это фактическое потворствование дальнейшим незаконным деяниям сепаратистов – как на территории ЕС, так и на оккупированной части АР. И сегодня Брюссель практически так же ведет себя по отношению к сепаратистам Испании. Правда, Мадрид недвусмысленно потребовал выдачи этих преступников, а вот Баку, несмотря на то, что всякий раз громко шумит через СМИ по поводу вояжей наших сепаратистов в ЕС, ни разу не сделал того же самого официально, в соответствии с принятыми международными процедурами. Кстати, это тоже весьма важный и любопытный вопрос к нашим властям, до сих пор остающийся без ответа. Впрочем, сейчас речь не об этом.

Важно понять, что у ЕС (так же видимо как и у США и России) вовсе нет однозначного отношения к такому явлению как сепаратизм. Им пока не до того, что когда-нибудь эта угроза может коснуться и их самих. И зря. Потому что потом может оказаться поздно. Собственно, происходящее в Каталонии, это уже первый предупредительный звонок для самой объединенной Европы. За уходом Каталонии неминуемо последует распад испанского королевства – потому что в его составе еще не одна и не две автономии. Затем огонь перекинется на все другие многонациональные страны Европы, а там уже и до полной дезинтеграции ЕС рукой подать. В такой ситуации было бы логичнее вынести на очередной саммит ЕС тему выработки единого отношения к проявлениям сепаратизма на территориях признанных государств. Например, принять решение не выдавать никаких виз и препятствовать передвижению по своим территориям лицам, именующим себя «президентами» несуществующих государств. В случае их проникновения – задерживать и передавать официальным властям их стран. Даже такое небольшое ужесточение способно принести ощутимые результаты. Но все это выполнимо только в том случае, если целью высших руководителей самой Европы не является достижение полного хаоса. А происходящее, к сожалению, наводит и на такие мысли.