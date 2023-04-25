Совет Евросоюза учредил в Республике Молдова партнёрскую миссию ЕС (EU PM Moldova). Решение принято на фоне продолжающихся попыток Москвы гибридными действиями дестабилизировать Кишинёв, говорится в заявлении главы европейского внешнеполитического ведомства Жозепа Борреля.

«Сегодня мы усиливаем поддержку ЕС Молдове в защите её безопасности, территориальной целостности и суверенитета. Развертывание этой новой миссии является еще одним важным политическим признаком поддержки ЕС в нынешних сложных обстоятельствах», – отметил дипломат.

Миссия будет состоять из гражданских специалистов. Они будут работать на молдавской территории в течение двух лет. Цель миссии, согласно заявлению, – повышение устойчивости сектора безопасности страны, а также противодействие попыткам манипулировать информацией.

В феврале президент молдавский президент Майя Санду рассказала о российском плане дестабилизации страны. По словам Санду, Москва хочет привести к руководству в Кишинёве своих ставленников. О намерениях российской стороны молдавские структуры уведомили коллеги из украинских спецслужб. По мнению Санду, цели России – остановить евроинтеграцию страны и использовать Молдову в войне против Украины. (svoboda.org)