Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Украина будет получать от ЕС поддержку, пока не выйдет из разрушений войны.

По его словам, Евросюз в этом году усилит беспрецедентную военную поддержку и подготовку украинских Вооруженных сил, пишет РБК-Украина.

«Мы полностью поддерживаем Украину в ее законных усилиях освободить свои территории и восстановить ее территориальную целостность. В этом отношении ЕС будет поддерживать Украину, пока она не выйдет из разрушений войны как современная, суверенная и уважаемая европейская страна», — подчеркнул Боррель.

Он добавил, что Евросоюз будет поддерживать украинский народ на всех фронтах: гуманитарном, экономическом, политическом, дипломатическом и военном. Дипломат заверил, что ЕС останется решительным в своих действиях, поскольку Украина должна победить.