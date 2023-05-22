Ереван и Баку согласовали в Вашингтоне две статьи проекта мирного договора.

Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян на совместной пресс-конференции с заместителем государственного министра по делам Европы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Лео Дочерти в Ереване.

«В Вашингтоне также были достигнуты некоторые подвижки, в частности согласованы две статьи проекта мирного договора, а по остальным статьям у нас состоялась откровенная дискуссия. Отмечу, что во время таких переговоров стороны лучше понимают друг друга. РА и Азербайджан наиболее близки к урегулированию отношений в вопросе разблокировки транспортных коммуникаций в регионе», — сказал министр.

Напомним, в начале мая в Вашингтоне состоялась четырехдневная встреча глав внешнеполитических ведомств АР и Армении. (Sputnik Армения)