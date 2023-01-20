Ереван рассматривает идею проведения встречи с участием глав Азербайджана, Грузии и Армении, сказал глава МИД Армении Арарат Мирзоян местным СМИ.

«Армения проявляет большой интерес в вопросе развития трехстороннего диалога стран Южного Кавказа. Мы рассматриваем возможную тбилисскую платформу в сфере региональных трехсторонних дискуссий, а не двусторонних армяно-азербайджанских встреч. Сейчас циркулирует идея встречи премьер-министров Армении и Грузии с президентом Азербайджана», — сказал Мирзоян.

Армянская сторона, по его словам, выразила готовность и сейчас готова к такой встрече.

Мирзоян также заявил, что Армения готова к более интенсивному диалогу с Азербайджаном, чтобы нормализовать отношения. «Как и прежде, Армения конструктивно и добросовестно подходит к переговорному процессу, поскольку нашей конечной целью является установление безопасности и мира в регионе», — сказал он.

Руководитель армянского внешнеполитического ведомства добавил, что Ереван прислушивается к призывам международного сообщества и готов вести переговоры более интенсивно.