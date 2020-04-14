Эрдоган ждал, чтобы умерла собачка Лестрейда: А вас предупреждали

В сериале «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» есть эпизод, который, на первый взгляд, незначителен, но, тем не менее, впитал в себя определенную философию. Инспектор Лестрейд упорно не желает признавать, что одна из пилюль благородного преступника отравлена. И лишь после того, как его любимая собачка съела таблетку и умерла, Лестрейд вынужден был признать правоту Холмса.

Речь, однако, не об этом. Запоминается фраза доктора Ватсона, роль которого блестяще исполнил Виталий Соломин: «А вас предупреждали. Вас же предупреждали».

Мы неспроста начали с такого вступления о предупреждении. На днях в # была опубликована статья под заголовком «Эрдоган предлагает помощь Армении, а до 24 апреля осталось две недели» .

И в этой статье мы предупреждали, что змея, как бы ты ее ни потчевал, остается змеей, и в любой момент может ужалить своего благодетеля. Армянская сторона не заставила долго ждать, и наш прогноз оправдался. Говоря языком снайперов, мы попали в «яблочко».

Так, после жеста президента Турции Реджепа Тайиба Эрдогана, который протянул руку помощи Армении в борьбе с коронавирусом, армяне дали «адекватный» ответ.

Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян прокомментировала заявление турецкой стороны о том, что Армения запросила помощи в рамках борьбы с коронавирусом. По словам Нагдалян, Армения взаимодействовала с Турцией лишь по вопросу доставки своих граждан. По этому вопросу МИД Армении работал с турецкой и грузинской сторонами.

«Сотрудничество с турецкой стороной было ограничено только этими рамками, и Армения не просила никакой поддержки за пределами этих рамок», — сказала Нагдалян.

Лишь самоцензура ограничивает меня в нелестных обращениях к Анне Нагдалян. Да, я понимаю, что ложь и лицемерие в крови армян, но планку как-то нужно соблюдать. Турецкая сторона никогда не говорила, что Армения просила помощи. Турки, на свою беду, предложили армянам помощь, и поплатились за это. Как говорил Ватсон, «вас же предупреждали».

Но и это не все. Пока Эрдоган намеревался помочь Армении, из Китая в эту страну были доставлены коробки с гуманитарным грузом. И знаете, что на них было написано? А надпись была следующего характера: «Пусть наша дружба будет выше горы Арарат и длиннее реки Янцзы».

Ну, с Янцзы все понятно, она находится на территории Китая, но при чем тут гора Агрыдаг (армяне называют ее Арарат) в Турции с привязкой к Армении?

Ввиду этого вопиющего факта Анкара потребовала от властей Пекина разъяснений, связанных с организацией отправки китайской гуманитарной помощи в Армению для борьбы с коронавирусом нового типа (Covid-19).

От посла КНР в Анкаре Денга Ли и в МИД Китая потребовали разъяснений причин содержания на коробках с гуманитарным грузом ссылки на гору Агры на территории восточной Турции, сообщил официальный представитель МИД Турции Хами Аксой.

«Посол Денг сообщил, что груз с гуманитарной помощью для Армении был подготовлен местной администрацией одного из регионов КНР и отправлен частной компанией. Причем местная администрация разместила на коробках лишь текст на китайском языке, где не содержалось упоминания о горе Агры. По словам китайского посла, текст на английском языке со ссылкой на гору Агры был размещен на коробках позднее», — сообщил турецкий дипломат.

По словам Аксоя, китайский посол отметил, что инцидент всесторонне расследуется и турецкая сторона будет оповещена об итогах.

Говоря простым языком, какая-то частная фирма (явно армянская) решила сымпровизировать на коронавирусной теме, и впихнуть Агрыдаг в состав Армении. Возмущение турецкой стороны по данному инциденту вполне понятно: территориальные претензии.

А теперь послушаем главу пресс-службы МИД Армении Анну Нагдалян.

«К сожалению, некоторые заявления, сделанные турецкой стороной в контексте борьбы с коронавирусом, не способствуют формированию деполитизированной и гуманитарной среды сотрудничества. Вызывает сожаление неуважительное отношение и неуместная политизация в отношении помощи, предоставленной Армении третьей стороной, а также в отношении дружбы народов и национальных символов», — сказала Нагдалян.

Пресс-секретарь МИД Армении также добавила, что в условиях продолжающейся сухопутной блокады Армении со стороны Турции и отсутствия дипотношений, возможности взаимодействия между двумя странами существенно ограничены и требуют реальной доброй воли и создания доверия.

Древние латиняне говорили: multum non multa (много, но не многое). Нагдалян сказала много, и ничего по сути.

Ну, а господину Эрдогану остается только одно: проявить милосердие и помочь врагу. А мы же предупреждали…