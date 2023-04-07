Анкара прилагает усилия и продолжает переговоры для скорейшего прекращения конфликта в Украине, сообщил в пятницу турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре на ужине-ифтаре по случаю священного месяца Рамазан.

«Проведением взвешенной и сбалансированной политики мы сумели не допустить разрастания войны в Украине и распространения его искры на нашу страну. Кроме того, благодаря предпринятым нами дополнительным шагам мы спасли жизни людей, количество которых невозможно подсчитать. Мы продолжаем переговоры по прекращению кровопролития и урегулированию конфликта между РФ и Украиной», — сказал Эрдоган.

Президент Турции ранее отмечал, что решению украинского кризиса могут способствовать его регулярные контакты с президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По его словам, он общается с ними практически каждую неделю.

Власти Турции ранее неоднократно заявляли о готовности предоставить свою страну в качестве площадки для организации встречи руководства РФ и Украины по урегулированию конфликта.