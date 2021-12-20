Турция подвергается не поддающимся объяснению нападкам за шаги, которые приветствуются, если их предпринимают другие страны, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Anadolu сообщает, что глава турецкого государства отметил, что последние два десятилетия являются для Турции символом перехода к новому этапу в борьбе, начавшейся еще до основания Турецкой Республики.

Президент Турции также заявил о намерении властей решительно пресекать действия сил, пытающихся подорвать экономическую стабильность страны с помощью финансовых манипуляций: «Мы не отдадим эту страну в руки тех, кто продал свою родину за один доллар».

Эрдоган заверил, что турецкая экономика продолжит свое развитие по законам свободного рынка.